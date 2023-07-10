سباح يعيش لحظات رعب: سمكة القرش تشممت جسده ثم انشغلت عنه (فيديو)

في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، ظهر أحد السباحين وهو يعوم بالمياه العميقة بينما يتم تصويره من قبل أصدقائه في مركب، حين ظهرت سمكة قرش ضخمة تمر من تحته وتلامس جسده دون ان تتوقف فيما قال بعض من شاهد الفيديو انها تشممته للحظات وربما انشغلت عنه بشيء.

وقامت واحدة من الأصدقاء بتنبيه السباح بأن يهدأ ولا ينفعل أو يصدر حركات عنيفة حتى لا يلفت انتباه القرش فيهاجمه. وبالفعل نجح السباح في التزام الصمت لثوانٍ، إلا أنه حينما لامسه القرش لم يستطع التحمل وصرخ، فيما بدت علامات الرعب على وجهه.

ولم يتضح أين ومتى تم التقاط الفيديو الذي نشره موقع "يني شفق" Yeni Shafak التركي، وما إذا كان حديثاً أم قديماً، إلا أنه من الواضح أن الأمر مر بسلام وصعد السباح على متن القارب.