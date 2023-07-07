ايلون ماسك غاضبًا : المنافسة مقبولة لكن الغش لا !

هددت شركة "تويتر"، المملوكة من قبل إيلون ماسك، باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ، التي تندرج تحت مظلتها منصتا فيسبوك وإنستغرام، بعد إعلان الأخيرة إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "ثريدز"، وفق ما ذكر موقع "سيمافور".

ونقل "سيمافور" الخبر عن خطاب أرسله محامي تويتر، أليكس سبيرو، إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ.

وكتب سبيرو في الرسالة: "ينوي تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر، أو غيرها من المعلومات السرية للغاية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

أما رد فعل مؤسس تويتر ايلون ماسك نفسه فجاء في تغريدة غاضبة على ثريدز بقوله :

" المنافسة مقبولة، لكن الغش لا".