شباب الإمارات.. صنّاع سلام في سويسرا

يشارك ثلاثة من شباب الإمارات في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام بقلعة بوسيه في سويسرا، مع 49 شاباً من 24 دولة، والذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع مؤسسة روز كاسل، ومجلس الكنائس العالمي.

وتلقى المنتدى، عبر استمارة المشاركة التي أطلقها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من 1000 طلب مشاركة من أكثر من 75 دولة حول العالم، وتم اختيار 49 شاباً من 24 دولة.

وتضم فعاليات اليوم الأول جلسة تعريفية عن شركاء مجلس حكماء المسلمين في النسخة الثانية من المنتدى، ثم محاضرة عن بناء السلام مع مدربين من مؤسسة روز كاسل، تليها محاضرات عن الهوية كصناع للسلام، ومحاضرة تمهيدية عن قراءة النصوص الدينية، ثم لقاء مع الدكتورة ليا بيسار عن بناء السلام عبر التقارب الثقافي. وأعرب المشاركون في بداية اليوم الأول عن سعادتهم باختيارهم للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وعن حماستهم للبدء في فعاليات البرنامج.

يذكر أن المنتدى جاء انطلاقاً من مبادرة من مجلس حكماء المسلمين، وبالشراكة مع الأزهر الشريف، وأسقفية كانتربري الأنجيليكانية، بهدف تدريب جيل من الشباب على التعايش وبناء السلام، وتم تنظيم النسخة الأولى في لندن خلال الفترة من الثامن إلى 19 من يوليو 2018.