«للأطفال مجاناً» في دبي.. حملة تبرز هوية أفضل مكان للعيش والزيارة

توفر حملة «للأطفال مجاناً»، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للأطفال، فرصة الدخول بالمجان، وكذلك حصول العائلات على تخفيضات في فنادق ووجهات ومعالم سياحية شهيرة في الإمارة.

تستمر الحملة في تقديم عروض استثنائية للعائلات التي تبحث عن إجازة صيفية مميزة، حيث تركز على إبراز مكانة دبي كوجهة استثنائية للعائلات الباحثة عن فعاليات وأنشطة متميزة، وبحوافز مشجعة، بما فيها الدخول بالمجان لعدد من أشهر الوجهات، وكذلك الحصول على تخفيضات.

وتجمع حملة «للأطفال مجاناً»، التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، ليقدموا عدداً من العروض المذهلة المقدمة من الفنادق والمعالم السياحية الرائدة.

وتماشياً مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، تشكل الحملة جزءاً من مبادرة استراتيجية تهدف إلى إبراز هوية دبي الفريدة، وتعزيز مكانتها كأفضل مكان في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وسيحظى الأطفال بخيارات إقامة مجانية، وتناول وجبات بالمجان برفقة ذويهم، إلى جانب الحصول على باقات مخفضة لتستمتع العائلات بوسائل الراحة والمرافق والأنشطة المتنوعة في فنادق دبي المتميزة. ويمكن الاستفادة من هذه الحملة في وجهات عدة، منها مناطق الجذب السياحي، وصالات السينما، والأنشطة الرياضية الداخلية، والحدائق الترفيهية.