«الاتحاد النسائي العام».. إنجازات تعزز الريادة الإماراتية

تتوالى إنجازات الاتحاد النسائي العام عاماً تلو الآخر منذ تأسيسه بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استكمالاً لمسيرة ريادة دولة الإمارات على المستويات كافة؛ إذ حرص الاتحاد من هذا المنطلق على مواصلة دوره في وضع خطط مستقبلية للمرأة الإماراتية تراعي احتياجاتها والتحديات المستجدة التي تواجهها بعد دراسة مستوفية لجميع أبعادها، وتطبيقها بمنتهى المسؤولية.

وحقق الاتحاد النسائي العام خلال النصف الأول من عام 2023 نجاحات وإنجازات في ملف دعم وتمكين المرأة بجميع المجالات والقطاعات؛ إذ أعلن إطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 الذي يصادف 28 أغسطس ليكون «نتشارك للغد»، وذلك بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع الآباء المؤسسين رحمهم الله جميعاً.

وجاء شعار يوم المرأة الإماراتية متماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 «عام الاستدامة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهو «اليوم للغد»، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

وعكس تنظيم الاتحاد النسائي العام «القمة العالمية للمرأة 2023»، رسالة ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن النهوض بالمرأة وتمكينها الذي يعد من الأولويات الحيوية للوطن.

وبالتزامن مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واستعداداتها لاستضافة مؤتمر «COP28»، أطلق الاتحاد ووزارة الخارجية، ومكتب الاتصال الخليجي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين، كما نظم فعالية «عام الاستدامة 2023 - الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».

وأطلق كل من الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، وأكاديمية محمد بن زايد للزراعة والبيئة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في إفريقيا في مجال الزراعة.

وبذل الاتحاد جهوداً واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال.

وجسد برنامج «أطلق»، الحراك الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز حضور المرأة ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وحقق الاتحاد العديد من الإنجازات منذ إطلاق مبادرة «معاً نستطيع» في شهر ديسمبر 2022 بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية في الدولة، من أبرزها التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنفيذ مشروع جسور الأمل ضمن محور المبادرة الاجتماعي «الدعم والإرشاد الأسري»، إلى جانب مشاريع المحور الاقتصادي المتمثلة في «مشروع التمكين الزراعي ومشروع الخياطة ومشروع كافيه النخلة»، كما بدأت مستشفى «إن إم سي» تفعيل محور التمكين الوظيفي وذلك بتوظيف أربعة من أصحاب الهمم.

جهود مستمرة

من منطلق سعيه الدؤوب لدعم الاستقرار الأسري، أطلق الاتحاد النسائي العام برنامج «تياسير»، ونظم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ملتقى تحت شعار «شاركنا لنمنعها» بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها». ويولي الاتحاد النسائي العام اهتماماً خاصاً بصحة وسعادة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وقد نظم من هذا المنطلق بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة وشركائه الاستراتيجيين، عدداً من الفعاليات الرياضية. وانطلاقاً من إيمانه بأهمية السنع الإماراتي سعى الاتحاد للمساهمة في تعزيزه لدى الناشئة.