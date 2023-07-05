مشاجرة بالكراسي في فندق بالغردقة.. "فيديو"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعاً مصوراً يوثق مشاجرة داخل أحد الفنادق بمدينة الغردقة الساحلية.

وذكرت وسائل اعلام مصرية أن الشجار نشب بين ملاك الوحدات وبعض النزلاء بالفندق على خلفية خلاف حول تأجير الغرف للمصطافين.

وتظهر اللقطات التي انتشرت بشكل واسع بين صفحات التواصل الإجتماعي في مصر، جمع كبير من الناس يخرجون من باب ردهة الفندق لمساحة مفتوحة، ويحاول الفصل بينهم على ما يبدو أنهم عمال بالفندق، بسبب الملابس الموحدة التي يرتدونها.

وبعد ثوان، تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين طرفي المشكلة، وبدأوا يتراشقون بالكراسي المخصصة لمساحة تناول الطعام.

فيما حاول العاملون في الفندق السيطرة على الوضع إلا أنهم فشلوا في ذلك وهربوا من محيط الشجار الذي أصبح أعنف بين بعض الأشخاص الذين يتضح من ملابسهم أنهم ليسوا من بين العاملين بالفندق.

وتسببت المعركة بأضرار بالغة في الفندق، وقال ناشرو المقطع إن عدداً من الأشخاص المشاركين فيه تعرضوا لإصابات.