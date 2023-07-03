رضوى الشربيني تثير الجدل وتتعرض للتحقيق بسبب "الخروف"

حذفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تغريدتها الأخيرة، التي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءلت الإعلامية في التغريدة التي أثارت الجدل: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه". ولم توضح الإعلامية ما هو الهدف من هذه التغريدة أو ماذا يقصد بها، ولكنها أثارت استياء كبيراً بين المتابعين.

وجاء رد فعل الشربيني بعدما أعلنت إدارة قنوات cbc، التي تعمل بها الإعلامية، عن تحويلها للتحقيق بسبب المنشور الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذع أو ينشر على إحدى منصات القناة".

وأشارت الإدارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد استكمال التحقيق.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للإعلامية، ففي حين اعتبر البعض أن هذه التعليقات تشجع على التمييز بين الجنسين، اعتبرها البعض الآخر أنها مجرد نكتة لا تستدعي هذا الجدل الكبير.