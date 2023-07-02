إعلامية مصرية شهيرة تنفي دعوتها للحج بواسطة الـ"أون لاين" أو"الميتافيرس"

نفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، ما نشره عدد من المواقع الالكترونية وتداوله البعض زاعمين أنها سخرت من مناسك الحج، وأنها دعت الى الحج عبر "الأون لاين" أو بواسطة تقنية الميتافيرس.

وقالت الحديدي: "لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقى والكامل.. مش القص واللزق اللي الاخوان طلعوه".

وأوضحت عبر منصة "تويتر": "أما اللي عاوزين يزيطوا بقى ويصدقوا أي حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم".

وكان الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، قد حل ضيفا على برنامج الحديدي "كلمة أخيرة"، في فقرة خصصت لمناسك الحج وفلسفة الفريضة وكثير من الأسئلة المجتمعية على غرار جواز الاقتراض بغرض الحج، فيما ذكرت في مقدمة الفقرة أن الأجيال الجديدة من الشباب تطرح تساؤلات مختلفة عن الأجيال السابقة.

وكان من ضمن الأسئلة التي طرحتها على الدكتور رسلان: "لو أحد الأطفال سأل والده أو والدته في أحد مناسك الحج وأخبره والده بضرورة عدم مناقشة المناسك وتفاصيلها وهذا قد لا يعجب الطفل، فمثلا لو طفل سأل والده لماذا لانؤدي فريضة الحج "أونلاين" أو بتقنية الميتافيرس، وهي أسئلة يطرحها الجيل الجديد الصغار منهم، فكيف يجب أن يكون رد والديه؟".

ورد الدكتور رسلان على ذلك قائلا: "لا بد أن تكون الإجابة ممنطقة، ونحن لا نمانع من الرد على أية أسئلة غير تقليدية، حتى وإن بدت أنها خارج النص لأننا ببساطة عاوزين عقول بتفكر".

وقامت مواقع باقتطاع جزء من الحلقة من سياقه، ثم روجت أن الاعلامية لميس الحديدي تسخر من مناسك الحج.

وتداول نشطاء أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، طرحت خلاله الإعلامية المصرية تساؤلا لبيان فلسفة الحج عند المسلمين، في ظل الدعوات للاستناد إلى التقنيات الحديثة لأداء الفريضة، قائلة إنه "ليس رأيها، حتى لا يقول البعض أنني عايزة الحج بالميتافرس".