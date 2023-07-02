إعلامي مصري يكشف أن أسرته تناولت لحم الحمير طوال 20 سنة

كشف الإعلامي المصري محمود سعد في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسرار صادمة في حياته، وأغربها أنه وأسرته تناولوا، في غفلة من أمرهم، لحم الحمير طوال 20 سنة.

وأماط الإعلامي المعروف اللثام، وبجرأة قل نظيرها، عن تناوله هو وأسرته لحم الحمير دون معرفة منهم بسبب وقوع والدته ضحيّة أحد الجزارين في منطقة سكنهم.

وقال في فيديو على موقع "يوتيوب" "قعدنا 20 سنة ناكل كفتة. كان في جزار في غاردن سيتي.. أمي كانت بتروح له لسنين كتير جدّا وفي يوم أمّي نزلت لقت المحل متشمع بالشمع الأحمر واكتشفت إن الجزار دا كان بيدبح لحم حمير واننا قعدنا كتير جدّا بناكل لحم حمير".