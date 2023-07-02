ساعة صديقة للبيئة من الذرة وبذور الخروع

كشفت شركة «كاسيو» عن تصنيع ساعة ذكية صديقة للبيئة، تدخل في إنتاجها مواد من الذرة وبذور الخروع.

وقالت الشركة في بيان صحافي، أمس، إن «الساعة الجديدة التي طرحت في الإمارات تحمل اسم GBD-H2000، وهي أخف بنسبة 38% من مثيلاتها».

وأضاف البيان أنه «في إطار التزامنا بالاستدامة، حرصت الشركة أن تتميز الساعة بتصميم صديق للبيئة، حيث تم تصنيع حزام الساعة والهيكل من مواد صديقة للبيئة من بذور الخروع والذرة».

ويأتي تصميم الساعة المتطوّرة لإحداث ثورة في تجربة اللياقة البدنية، بفضل التقنيات المتقدمة، لدعم رياضات الجري وركوب الدرّاجات والسباحة والمشي.