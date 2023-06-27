«رجل عائلي بامتياز».. قتل زوجته وانتحر امام الاولاد

قالت الشرطة الأمريكية أن رجلا أطلق النار على زوجته ثم على نفسه بعد وقت قصير من نشره على فيسبوك صورة عائلية له مع زوجته وأطفالهم الثلاثة يعلن فيها أنه «قد لا يكون رجلاً مثاليًا» ولكنه «سيبقى دوما رجل عائلة».

وأكد قائد الشرطة ماكومب كلوي إن المتهم واسمه داني جونيور( 25 عامًا)، قام بإطلاق النار على زوجته غابرييل برينيل ( 27 عامًا)، أمام أطفالهما في فندق هامبتون إن، ثم حول البندقية على نفسه.

وقبل يومين فقط من الحادثة المؤلمة، نشر داني على صفحته الخاصة على منصة "فيسبوك" صورة له مع زوجته وأطفالهما الثلاثة الصغا، في حالة سعادة ظاهرة معلنا فيها «قد لا أكون رجلا مثاليا، إلا أنني سأظل دائما رجل عائلة بامتياز»

وحدد الرجل حينها موقعه في ذات الفندق الذي كانوا به في ميسيسيبي، حيث وقع إطلاق النار.

وأفادت محطة WLBT أن داني وزوجته نُقلا إلى المركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، دون أن يتم الكشف عن ظروفهما الصحية، وفيما وضع أطفالهم تحت رعاية خدمات حماية الأطفال. كما أظهرت صورة نشرتها وسائل الإعلام الشرطة تسد ممرًا في الفندق، حيث تناثرت بقع دم ووسادة ومناشف على الأرض. ولم يعرف على الفور الدافع وراء إطلاق النا وفقا لوسائل الإعلام ولا علاقتها بالمنشور الغريب.

وسبق لداني، نشر معلومات على فيسبوك حول النمو الذاتي. ومنها حين قال «في سن ال 25، كثيرا ما أسمع أنني تجاوزت سنوات عمري بكثير. ومع ذلك، فأنا لا أشعر بالرضا عن مكاني... أنا أبحث باستمرار عن المزيد،»كما كتب في 16 أبريل.

وفي الأسبوع الذي سبق محاولة القتل، نشر داني منشورا يهنئ فيه زوجته بعيد ميلادها ووصفها بـ «ملكتي» و «المرأة التي أحبها وأدين لها بحياتي».