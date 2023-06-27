تكبيرات العيد صوتاً وصورة.. من أعلى مبنى في العالم

الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. تكبيرات الحجيج، وصلاة العيد، ونداء الأيام الفضيلة، والمناسبة السعيدة التي تنتظرها الملايين، يتردد صداها من أعلى مبنى في العالم، وتزين كلماتها واجهة برج خليفة، لتجتذب تلك اللحظة زوار المعلم الأيقوني الشهير في دبي، وتسارع كل العدسات إلى تسجيل ذلك المشهد الجميل، بالصوت والصورة، لتطير ربما بعد دقائق اللقطات والمقاطع المسجلة إلى جهات العالم الأربع، حاملة التهاني بعيد الأضحى المبارك بلغات لا تحصى.