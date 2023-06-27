دوقة يورك بعد خضوعها لجراحة: عليكم بإجراء فحوص السرطان

حثت دوقة يورك، سارة فيرجسون، على إجراء فحوص السرطان بعد كشفها عن أنها خضعت لجراحة بسبب المرض.

وقال المتحدث باسم فيرجسون (63 عاماً)، الزوجة السابقة للأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز، إنها خضعت لعملية ناجحة بعد ظهور خلايا سرطانية في فحص روتيني للثدي.

وفي بث صوتي نشر أمس وسجلته الدوقة قبل خضوعها للجراحة بيوم، تحدثت عن أهمية الفحوص الطبية وتذكرت والدها الذي توفيّ بسرطان البروستاتا.

وقالت في البث: «أريد من كل من يسمع هذا البث أن يخضع لإجراء الفحوص والأشعة».

وأشار المتحدث باسم الدوقة إلى أنها تتعافي في منزلها في وندسور حيث تقيم مع الأمير أندرو. وعلى الرغم من طلاقهما في 1996 إلا أنهما لايزالان صديقين مقربين.