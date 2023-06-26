توم كروز في أبوظبي.. العرض الأول لجديد «مهمة مستحيلة» الليلة

وصل النجم العالمي توم كروز أمس على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شهد تصوير بعض مشاهد فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One، تمهيداً لحضور عرضه الافتتاحي الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قصر الإمارات ماندارين أورينتال مساء اليوم.

واحتفالاً بالجزء السابع المرتقب من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة»، أزاح كروز الستار عن الملصق الترويجي للفيلم والمطبوع على طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لأسطول شركة «الاتحاد للطيران».

وبصفتها شريك الطيران الرسمي للفيلم، ستُروج «الاتحاد للطيران» للفيلم عبر هذه الطائرة في رحلاتها إلى أنحاء العالم باستخدام الملصق الترويجي. كما تزين الهيكل المعماري الرائع لمبنى المطار أيضاً بتصميم مماثل تأكيداً لدوره في الفيلم؛ إذ تم تصوير أحد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية على سطح المبنى الذي يمتد بطول 315 متراً.

وسيرى الجمهور التصميم الداخلي للمبنى الجديد لأول مرة عند مشاهدة الفيلم، الذي سيعرض في دور السينما في 13 يوليو المقبل. ويظهر في الفيلم أيضاً العديد من المواقع الخاصة ضمن المبنى، بما في ذلك صالة انتظار مسافري الدرجة الأولى التابعة لشركة «الاتحاد للطيران»، إضافة إلى تصوير بعض المشاهد في صحراء ليوا برمالها الذهبية.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي إيلينا سورليني: «يسعدنا أن نستضيف النجم العالمي توم كروز وطاقم عمل فيلمه الجديد في أبوظبي. ونفخر بدورنا في هذا العمل وإسهامنا في الترويج لأبوظبي وجهة رائدة في استقطاب المواهب العالمية». وأضافت «تُعد المشاهد التي تضمنها الفيلم دليلاً ملموساً على روعة الهندسة المعمارية لمبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني المستوحى من العناصر الثقافية للإمارة».

وتطلّبت المشاهد التي صورت في المطار الجديد 21 يوماً من التحضير، وسبعة أيام من أعمال التصوير بمشاركة 762 شخصاً من الممثلين والكوادر الفنية والموردين. علماً أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة». ففي عام 2018، صور مشهد قفزة «هالو» في الإمارة.