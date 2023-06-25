«فال ديزير».. جوهرة في قلب جبال الألب الفرنسية

لمحبي الطبيعة، تُعدّ جبال الألب الفرنسية الوجهة المثالية، إذ تفتخر هذه المنطقة ببعض المناظر الطبيعية الرائعة في أوروبا، وسط الجبال والبحيرات الصافية النقية والشلالات والغابات البكر، التي من بين أكثرها شهرة «مونت بلانك»، أعلى قمة جبلية في جبال الألب.

ويركز معظم السياح في زيارتهم على الأنشطة في الهواء الطلق: المشي لمسافات طويلة، وركوب الدرّاجات، وتسلق الجبال في الصيف، والتزلج على الجليد في فصل الشتاء، لاسيما في قرى جبلية مذهلة مثل «شامونيكس» و«فال ديزير».

وتُعدّ Val d’Isère «فال ديزير» منطقة تزلج مفضلة منذ فترة طويلة، لأنها توفر العديد من مصاعد التزلج والكابلات عبر تضاريس هائلة. وتتميز منطقة التزلج هذه بأنها شاسعة للغاية وبها العديد من الخيارات، إذ يمكن تجربة سباق مختلف في كل مرة.

وجهات راقية

تتميز القرية بأجواء ما بعد التزلج الحيوية مع مجموعة من المطاعم، من مأكولات جبال الألب غير الرسمية، إلى المطاعم الراقية الحائزة «نجمة ميشلين».

وخلال فصل الصيف، تجذب تلك البقعة العديد من الزوّار بمناظرها الجبلية النابضة بالحياة والأنشطة في الهواء الطلق، مثل: المشي لمسافات طويلة، وركوب الخيل، وركوب الدرّاجات الجبلية، وتسلق الجبال. كما أنها منطقة رائعة محاطة بالطبيعة والزهور البرية وحياة الطيور.

وأعادت قرية «فال ديزير» اختراع نفسها في السنوات الأخيرة بمجموعة كبيرة من الهياكل الخشبية والحجرية الجديدة. وتحتوي معظم الأحياء على موقف سيارات تحت الأرض، ما يحافظ على وسط القرية خالياً من حركة المرور، ويخلق جواً لطيفاً. وأجبرت فصول الشتاء القاسية السكان المحليين على تشييد مبانٍ متينة من الحجر المحلي، ما أسس أسلوباً يستمر لأجيال.

منتجعات

عززت «مجموعة دناتا للسفريات»، أخيراً، شراكتها طويلة الأمد مع «كلوب ميد»، المزوّد الرائد عالمياً للعطلات الراقية والشاملة، مع زيادة الطلب على تجارب السفر من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعدّ «دناتا لخدمات التمثيل» الموزّع الحصري لـ«كلوب ميد» في المنطقة منذ عام 2013. ومع تزايد الطلب على برامج العطلات الشاملة، بما في ذلك خطط الوجبات والأنشطة والرحلات الجوية والتنقلات، تعمل «دناتا» على إتاحة تجارب «كلوب ميد» في المنطقة بأسعار حصرية وبرامج مصممة خصيصاً تتضمن مجموعة من المنتجعات الجديدة لعام 2022.

وتواصل «كلوب ميد»، التي تشتهر بمنتجعات «صن» Sun و«سكي» Ski في مواقع مرغوبة وفريدة في أنحاء العالم، افتتاح وإضافة مرافق جديدة سنوياً. وتحظى برامجها الجبلية بشعبية في أوساط المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يبحثون عن عطلات في أحضان الطبيعة، بما في ذلك الإقامة في المنتجعات الجديدة بجبال الألب الفرنسية.

وتوفر «كلوب ميد» خلال موسم العطلات الصيفي لمحبي الطبيعة وجولات الهواء الطلق مجموعة من الأنشطة، مثل: المشي لمسافات طويلة، والتسلق، وركوب الدرّاجات، واليوغا في «فال ديزير». كما يتمتع الصغار ببيئة استثنائية مع فريق مخصص لتطوير مهارات الأطفال والمراهقين المرافقين مع عائلاتهم.

وتتيح «كلوب ميد» تجربة عطلة مميزة مع مجموعة حصرية من الفخامة، وتصحب العملاء في تلك القرية الفرنسية لتجربة مجموعة من تجارب الرفاهية وسط المناظر المحاطة بالحياة البرية الغنية، علاوة على الهندسة المعمارية والمتاجرالفاخرة. كما تلبي تطلعات العملاء بشكل مريح، وتقدم لمن يبحثون عن الرفاهية تجارب جديدة تماماً.

أنشطة ورفاهية

توفر «كلوب ميد» في فال ديزير خدمات تشمل: الإقامة والوجبات طوال اليوم مع أنشطة رياضية مصحوبة بالرفاهية، إذ تقدم

«فال ديزير» أنشطة وفيرة في منطقة ساحة لعب واسعة، سواء مع العائلة أو الأصدقاء.

• خلال فصل الصيف، تجذب تلك البقعة العديد من الزوّار بمناظرها الجبلية النابضة بالحياة والأنشطة في الهواء الطلق.

• أعادت القرية اختراع نفسها في السنوات الأخيرة مع مجموعة كبيرة من الهياكل الخشبية والحجرية الجديدة.