مبادرات جديدة لـ«فرجان دبي» احتفالاً بالعيد

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، أعلنت «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي، إطلاقها مبادرات جديدة بهذه المناسبة.

ودعت فرجان دبي عبر حملتها الأولى إلى استخدام تطبيقات الذبائح بدلاً من المقاصب بالتعاون مع بلدية دبي، تجنّباً للزحام الشديد.

وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، قررت فرجان دبي، إطلاق أغنية العيد، من خلال إحياء أغنية محمد المازم القديمة، وتجديدها من خلال أطفال الفرجان الذين تطوعوا للظهور في الأغنية.

كما تتضمن مبادرات فرجان دبي خلال عيد الأضحى، «فرحة عيد»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«عيدنا وياكم»، حيث يتم توزيع قسائم مشتريات لفئة ذوي الدخل المحدود من مستفيدي المؤسسة، علاوة على «ابتسامة طفل»، ويتم خلالها توزيع قسائم مشتريات لفئة الأيتام من مستفيدي المؤسسة.

وأشارت «فرجان دبي» إلى أنها وفّرت متطوعين للمشاركة في مصليات العيد بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وكذلك في المجالس التي تنظمها الهيئة صباح العيد.

وأكدت مؤسس مبادرة فرجان دبي، علياء الشملان، حرصهم على المشاركة في كل المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، انطلاقاً من أهداف ورؤية المبادرة، بحيث تكون المبادرات والبرامج متوائمة مع منهجيتهم الرامية إلى تعزيز وتعميق التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات مع مختلف القطاعات والجهات، تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتكامل في العمل.