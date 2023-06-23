سرقات «السوبرماركت» البريطانية بلغت مستويات قياسية

بلغت السرقات في محال «السوبرماركت» في بريطانيا مستويات قياسية العام المنصرم، إذ سُجّل 1.1 مليون حادثة، وفق ما أفادت به جمعية متاجر الأحياء البريطانية التي عزت هذا الرقم إلى الأزمة الاقتصادية، وخصوصاً إلى مجرمين محترفين. وأوضح تقرير للجمعية أن الأشياء المسروقة في معظم الأحيان هي «اللحوم والكحول والحلويات، والمواد العالية القيمة التي يمكن أن يعيد بيعها أولئك الذين يعانون مشكلة إدمان الكحول أو المخدرات، أو الجماعات الإجرامية المنظمة».

وبات من المألوف أن تضع محال «السوبرماركت» أو متاجر الأحياء ملصقات تحذّر من السرقة على الأقسام التي تباع فيها المواد الغذائية الأساسية، وخصوصاً اللحوم. أما في الصيدليات، فأصبح الباعة يحجمون عن عرض مستحضرات التجميل بسبب السرقات المتكررة.