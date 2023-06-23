«مبدعون يرسمون غدهم» في «العويس الثقافية»

انطلقت في قاعة المعارض بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات معرض «ألوان ومواهب.. مبدعون يرسمون غدهم»، الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع «مركز الفن للجميع – فلج».

حضر حفل افتتاح المعرض الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة، حيث تجولوا في أنحاء المعرض، مستمعين إلى تجارب المبدعين التي تنوعت بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية.

ضم المعرض أعمالاً مبدعة لأصحاب الهمم، إلى جانب مواهب أخرى من الأسوياء، حيث قدم 31 فناناً من منتسبي «مركز الفن للجميع – فلج» نحو 100 لوحة، هي نتاج إبداع وجهد هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أن ينسجوا من خيوط الأمل والإلهام لوحاتهم الفنية المبهرة التي تعبر عن أحاسيسهم وأحلامهم بشكل يسلّط الضوء على عالمهم وواقعهم في مجتمعنا.

واستحوذت لوحات المعرض على إعجاب الجمهور الكبير الذي حضر افتتاح المعرض، ودارت حوارات كثيرة في أروقته عن ضرورة الفن كقيمة جمالية في المجتمع، حيث يغذي الذائقة ويرتقي بها، ويحول مفردات بسيطة في الحياة إلى عالم من العذوبة والسحر.

وقدم الدكتور سليمان موسى الجاسم شهادة تقدير لـ«مركز الفن للجميع – فلج»، تسلمها محمد بكر، المشرف العام للمركز، وشكر الدكتور سليمان جميع الفنانين والمشرفين على المركز، وكذلك قدم الشكر لقيّم المعرض الفنان أكرم العوضي، وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح.

بدوره، قدم مشرف المركز محمد بكر درعاً للمؤسسة، وثَمّن التعاون البناء مع مؤسسة العويس الثقافية، التي نظمت المعرض ووضعته على الخريطة الفنية للمعرض المتميزة في عالم التشكيل.