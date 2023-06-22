مقتل مخرج عراقي شاب في ظروف غامضة

كشفت وسائل إعلام عراقية، عن وفاة مخرج عراقي شاب، بعد العثور على جثته إثر اختفائه 6 أيام.

وكان المخرج لؤي فاضل قد فقد لمدة 6 أيام في العاصمة بغداد بعد خروجه من كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية، ولم يتمكن ذووه من العثور عليه طيلة تلك الأيام.

وأضافت المصادر، أن جثة فاضل عثر عليها في قسم الطب العدلي بمدينة الطب ضمن الجثث مجهولة الهوية، ولم تعرف أسباب الوفاة بعد.

وقالت صحف عراقية إن جثة المخرج الشاب عثر عليها في نهر دجلة، قبل نقلها إلى قسم "الطب العدلي".

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، المخرج الشاب، ووصفته بالمخرج "البارز"، وهو الذي مثل العراق في محافل دولية عدة، وصنع العديد من الأفلام السينمائية، وآخرها فيلم "حجل".

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مقتله تم على يد عناصر ميليشيات لم تعجبها الرسائل التي بثها في أعماله، والتي تحدثت عن جوانب سلبية في العراق.