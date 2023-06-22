قبعة مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي

تُطرح القبعة التي اعتمرها المغني الراحل مايكل جاكسون عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة «مونواك» للبيع في مزاد ينظم في الـ26 من سبتمبر المقبل في باريس، كما أعلن منظموه أمس.

وألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في الـ25 من مارس 1983 خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لشركة «موتاون» للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي على ألحان أغنيته «بيلي جين» أمام كاميرات قناة «إن بي سي» الأميركية، خطواته الانزلاقية إلى الخلف التي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسع ودخلت تاريخ الموسيقى.

وستكون هذه القطعة التي خُمّن سعرها بما بين 66 ألف دولار و109 آلاف، عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى في مركز «أوتيل دروو» للمزادات في باريس.