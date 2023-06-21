حل لغز يمهّد الطريق أمام علاج جديد لسرطان الأمعاء

يأمل العلماء في اكتشاف طريقة جديدة لعلاج سرطان الأمعاء، بعد أن حل بحث أجروه لغزاً دام عقوداً حول سبب تجاهل الجهاز المناعي للمرضى، المرض.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أن باحثين من جامعة غلاسكو ومعهد بيتسون لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة اكتشفوا كيف يتسبب سرطان الأمعاء في تعمية جهاز المناعة بحيث لا يستطيع رؤية السرطان ويجعله غير قادر على تدميره. وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف، الذي نشرته مجلة «كانسر إيميونولوجي ريسيرش» لأبحاث مناعة السرطان، يفتح الباب لعكس هذه العملية أو منعها، ما يسمح للجهاز المناعي برؤية خلايا سرطان الأمعاء ومنعها من التكاثر.

وقال باحثون إن اكتشاف كيفية خداع السرطان لجهاز المناعة يوفر إمكانية لعلاجات جديدة.