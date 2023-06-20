نسي ابنته الرضيعة في السيارة ثم وضعها في الثلاجة بعد وفاتها

اتهم رجل من ولاية تكساس (الولايات المتحدة) بالقتل غير العمد، بعد وفاة ابنته البالغة من العمر 6 أشهر بعد أن تركها في سيارة مغلقة في جو حار للغاية، ما أدى لوفاتها، ولكن الأمر لم ينتهي هنا بل قام الرجل بوضع طفلته في الثلاجة وتركها هناك فيما اتصال بالطوارئ وفقًا لما ذكرته محطة CBS DFW.

واعترف مايكل ثيدفورد، وهو مدرس سابق في منطقة مدارس سيلينا المستقلة لمحققي الشرطة أنه أوصل أطفاله الذين يبلغون من العمر 3 سنوات و 5 سنوات في مركز للرعاية النهارية، بينما كانت زوجته في العمل. وتابع إنه عاد بعدها إلى المنزل وذهب للنوم، ناسيا أن ابنته البالغة من العمر ستة أشهر كانت لا تزال بمقعد السيارة داخل الحافلة الصغيرة.

وأخبر ثيدفورد الشرطة أنه عندما وجد طفلته لا تتحرك، أخذها إلى الداخل ووضعها في الثلاجة، وترك الباب مفتوحًا ، ثم اتصل بزوجته ورقم الطوارئ وحاول معها الإنعاش القلبي الرئوي.

وعندما وصل المسعفون إلى المنزل خارج بلدة ميليسا، قالت الشرطة إن الطفلة كانت لا تستجيب.

ومن المتوقع أن يتابع المحققون القضية لمعرفة ما حدث بدقة قبل ترك الرجل لطفلته في السيارة. وقبل نقله إلى السجن أمس، قال الجيران لمحطة "سي بي اس"، إن المحققين بدوا وكأنهم جعلوا ثيدفورد يعيد تمثيل ما حدث بدمية.

و أكد زملاء تدريس للأب أنه عمل مدرسًا في المنطقة للعام الدراسي 2015-2016 وقام بتدريس الفيزياء والكيمياء. وتبين أنه استقال من العمل في فبراير بشروط جيدة، قائلاً إن لديه خططًا لبدء التدريس في فصول جامعية.

ودافع البعض عنها باعتباره "نشط الضمير " و "الأب العملي".

وقال مسؤولون في موقع KidsAndCars.org إنه بوفاة الطفلة، يكون قد توفي 16 طفلاً في الولايات المتحدة هذا العام بسبب ضربة شمس في سيارة. مقارنة بالعام الماضي ، عندما توفي سبعة أطفال، بمعنى وجود زيادة بأكثر من 230 بالمائة.

وتحتل ولاية تكساس المرتبة الأولى في الولايات المتحدة من حيث إجمالي وفيات الأطفال بالسيارات، حيث توفي ما لا يقل عن 106 أطفال بسبب الاحتجاز في السيارات من عام 1991 إلى عام 2015.