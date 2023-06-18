الأردن: دعاهما لتناول "المنسف" وسلبهما 14 ألف دينار تحت تهديد السلاح

تنظر محكمة أردنية في قضية احتيال غريبة مفادها قيام 5 اشخاص متهمين بسرقة اثنين من رجال الأعمال العراقيين تحت تهديد السلاح منتصف عام ٢٠١٩.

وفي التفاصيل تعرف المتهم الأول على المشتكيين وهما رجلي الأعمال ودعاهما لمنزله لتناول "المنسف" الأردني، وبعد أن انتقلا معه للجلوس في ديوانه الواقع بالقرب من المنزل، وبعد ان قدم لهما الطعام خرج المتهم الأول من الجلسة ونسق مع اثنين كانا يقفان متأهبين خارج المنزل طالبا منهما الدخول إلى الديوان وسلب كل ما يحملانه تحت تهديد السلاح.

وحسب موقع "سرايا" الأردني دخل الاثنان وهما يحملان السلاح وطلبا من رجلي الأعمال رفع ايديهما واخراج كل ما بحوزتهما حيث اصيب الرجلان بالذعر والخوف وأخرجا كل مافي جيوبهما ومنها مبلغ ١٤ الف دينار (حوالي 20 الف دولار).

وبعد ذلك سرقا المبلغ وهربا، وادَّعى المضيف بأنه لايعرف هؤلاء ومن هم وبعدها جرت الملاحقة واعتقال الخمسة بتهمة السرقه بالاشتراك وتحت التهديد .

ويذكر أن المتهم الاول غير موقوف بينما الثاني والثالث موقوفان من شهر حزيران من عام ٢٠١٩ بينما الرابع والخامس فاران من وجه العدالة .

