عطل مفاجىء يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب .. في كل العالم

أصاب عطل عالمي، مساء الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب أبناء شركة "ميتا" العالمية.

وقال موقع "داون ديتيكتور"، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت، إنه تم الإبلاغ عن مشكلات في تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستغرام.

كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المستخدمين يواجهون صعوبة في استخدام هذه التطبيقات.

ويقول مستخدمو "Instagram" إنهم يجدون صعوبة في إرسال الرسائل، بينما اشتكى مستخدمو "WhatsApp" من عدم قدرتهم على تحميل الصور.

وكشف مستخدمو "Facebook" أن الموقع يعرض الشعارات فقط ولا يتم تحميله بالكامل.

يشار إلى أن واتساب وفيسبوك وإنستغرام كلها مواقع مملوكة لشركة "ميتا".

وأشارت إلى أن التقارير عن العطل العالمي بدأت تتوالى منذ الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.