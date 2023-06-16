(ملك جمال الأردن) يعلن اصابته بالسرطان

أعلن"ملك جمال الأردن"، انه تم تشخيص اصابته بمرض السرطان.

ودعا أيمن العلي، الشهير بـ "ملك جمال الأردن"، عبر خاصية الستوري على منصة "انستغرام" اصدقاءه ان يدعو له بالشفاء.

وانهالت التمنيات والدعوات له من متابعيه بالشفاء العاجل. وبين اصدقاء العلي في منشوراتهم أنه يرقد حاليًا على سرير الشفاء في مستشفى الحسين للسرطان، وطلبوا الدعاء له.

يذكر ان العلي يدرس إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية، وكان له العديد من مقاطع الفيديو التي اثارت جدلًا واسعًا في الاردن والوطن العربي والتي اشتهر من خلالها باسم "ملك جمال الأردن".