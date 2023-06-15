الكشف عن آخر رسالة لقاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف قبيل إعدامه.. إلى من وما فحواها

كشفت وسائل إعلام مصرية عن آخر رسالة طلب محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، توصيلها لوالدته قبيل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه أمس الأربعاء.

وأفادت مصادر أمنية بأن محمد عادل قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة انهار بصورة هستيرية قبل تنفيذ الحكم، مطالبًا بإيصال رسالة إلى أمه فحواها: «سامحيني يا أمي.. قتلت لأنني كنت أحب».

ووفقا لموقع المصري اليوم فقدت والدة محمد عادل، النطق وتعرضت لوعكة صحية لدى علمها بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها .

ونفذت الأجهزة المختصة، صباح أمس الأربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل، المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم أمام محكمة النقض.