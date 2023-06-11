ساعد زوجته في تنظيف المنزل فاكتشفا مفاجأة في الطابق السفلي

في حادثة غريبة اكتشف زوجان أميركيان أكثر من مليون بنس نحاسي مخبأة في أحد أركان المنزل، أثناء قيامهما بأعمال التنظيف السنوية.

وكان جون رييس، يساعد زوجته، إليزابيث، في تنظيف المنزل الذي تعود ملكيته لوالدها، عندما اكتشفوا أكثر من مليون بنس نحاسي مخبأة في الطابق السفلي.

وحفظت البنسات داخل حقائب كتب عليها أسماء بعض البنوك التي قال رييس إنه لم يسمع بها أو لم تعد موجودة.

وكانت البنسات تُصنع في البداية من النحاس النقي حتى تحولت دار سك العملة الأميركية إلى الفولاذ المغطى بالزنك في عام 1943.

وقال رييس لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن "والد إليزابيث بدأ على الأرجح في جمع البنسات بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في التحول من النحاس إلى الزنك".

وبعد التأكد من أن البنسات مصنوعة من النحاس حقا، يبدو أن قيمتها ستكون باهضة.

ورغم أن رييس عرض المجموعة للبيع، لكنه رفض كل العروض التي قدمت له لشراء جزء منها، لرغبته ببيعها كمجموعة كاملة.