مشروبات "الدايت" ليست بريئة كما يشاع .. آثارها السيئة تظهر خلال ساعة واحدة

أظهرت دراسات حديثة أن تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن يكون ضارا بأسنانك، ويؤدي إلى زيادة الوزن ويسبب الإدمان.

لكن المثير في الدراسة الحديثة أن العديد من هذه الآثار الجانبية تبدأ بالظهور في غضون ساعة واحدة من شربها.

ففي الدقائق العشر الأولى، يبدأ الحمض في إلحاق الضرر بأسنانك ويمكن أن يؤدي إلى تشققات في المينا وحساسية مع مرور الوقت.

وبالنسبة لزيادة الوزن، فالآثار الجانبية للمشروبات الدايت قد تبدأ بعد 20 دقيقة.

ويقول دوغلاس توينفور، رئيس قسم الرعاية في منظمة السكري البريطانية: "الدراسات التي أجريت على تأثير المحليات الصناعية على إنتاج الأنسولين لها نتائج متفاوتة، حيث أظهر بعضها إنتاج المزيد من الأنسولين، يمكن أن تختلف النتائج اعتمادا على المُحلي الصناعي المستخدم وما إذا كان الأشخاص الخاضعون للاختبار يعانون من مرض السكري".

وبعد 40 دقيقة من شرب الـ"دايت"، يمكن لجسمك أن يدخل حالة الإدمان.

فمزيج الكافيين والأسبارتام يخلق إدمانا شبيها بالطريقة التي يعمل بها الكوكايين، حيث يزداد تحفيز مستقبلات العقل العصبية، خاصة إذا تم تناولها بشكل منتظم.

أما التأثير الجانبي الرابع الذي قد تشعر به فهو العطش والجوع وبعد حوالي ساعة من تناول المشروب، قد تشعر وكأنك أكثر عطشا، وذلك لأن الكافيين يسبب الجفاف.