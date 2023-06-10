جريمة تهز الشارع المصري..طعن والده بالسكين وألقى جثته من الطابق الثامن

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر جريمة بشعة أثارت غضب الشارع المصري، حيث قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على شاب بتهمة طعن والده بالسكين وإلقاء جثته من الطابق الثامن في منطقة السيدة زينب.

وفي تفاصيل الحادثة التي نقلتها وسائل إعلام مصرية تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل يحمل طعنات في البطن والصدر في إحد شوارع قسم السيدة زينب.

وبعد التحقيقات تبين أن الضحية يبلغ من العمر 57 عامًا وقد تعرض لست طعنات في جسده، بالإضافة إلى إصابات في الرأس نتيجة سقوطه من الطابق العلوي، وتم الاحتفاظ بكاميرات المراقبة في موقع الحادث لتحليلها، كما تم استجواب شهود العيان للكشف عن ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الابن هو من ارتكب الجريمة بعد نشوب مشادة بينه وبين والده داخل الشقة، وتم اعتقاله.

وطلبت النيابة العامة من قوات الأمن في السيدة زينب تسريع التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.