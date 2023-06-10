"سمكة القرش التهمته في 20 ثانية وهو يصرخ أنقذني يا أبي" .. تفاصيل مؤلمة يرويها والد الضحية

بكلمات قاسية وصف والد الشاب الروسي الهجوم المرعب الذي تعرض له ابنه على يد سمكة القرش في الغردقة جنوب مصر، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وكشف والد الضحية، يوري بوبوف، تفاصيل الرعب الذي شهده أثناء مشاهدته للقرش وهو يهاجم ابنه فلاديمير، البالغ من العمر 23 عامًا، في شاطئ منتجع الغردقة، إذ لم يتمكن من فعل أي شيء لإنقاذه.

وقال إن ابنه كان يصرخ قائلاً: "بابا أنقذني"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف بوبوف بقلب محطم أنه لم يكن هناك أحد من العائلة بجوار ابنه في الماء لمساعدته، على الرغم من التقارير الأولية التي أشارت إلى أن صديقته، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، تمكنت من الهروب من الهجوم.

وسأل الأب بحزن: "ما الذي يمكنك أن تفعله للمساعدة؟ حدث ذلك في 20 ثانية، وتم سحبه تحت الماء".

وأكد أن "هذا حادث مروع للغاية، لأن الشاطئ كان آمنًا"، مشيرًا إلى أنه لم يحدث هجوم مماثل هناك من قبل، حيث يعتبر الشواطئ البرية مكانًا آمنًا عادة.

وبحسب وسائل إعلامية فقد تم لاحقا اصطياد سمكة القرش التي أكلت الشاب الروسي، بعد ان شطرت جسده لنصفين. ووفق بيان رسمي لوزارة البيئة، فالسمكة من نوع "القرش النمر" Tiger Shark.

وقررت الوزارة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة بحادثة سمكة القرش، إذ انتشر مقطع "فيديو" كالنار في الهشيم على وقع الاستياء العام حيال تلك الحادثة التي وُصقت بالمرعبة.

من جهتها نشرت وسائل اعلام روسية صورة للشاب الروسي الذي يبلغ من العمر 23 عامًا واسمه فلاديمير بوبوف من منطقة أرخانجيلسك في روسيا.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية أن الرجل الذي مات في الغردقة نتيجة هجوم سمكة قرش لم يكن سائحًا، فقد عاش بشكل دائم في مصر، حيث اشترت عائلة الضحية شقة ويقيمون في مجمع المنتجع البريطاني في الغردقة منذ أشهر عدة.