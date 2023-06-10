الشيف جاستون أكوريو يفتتح مطعم لامار في منتجع أتلانتس

بلمساته ونكهاته المميزة في عالم الطهي، يتربع الشيف العالمي جاستون أكوريو على عرش المطبخ البيروفي، ويعد ضيوفه بتجارب استثنائية في لامار.

أعلن منتجع أتلاتنس ذا رويال عن إفتتاح مطعم لامار رسمياً للشيف العالمي جاستون أكوريو. ينحدر اسم لامار من ليما، كما يحتفل بالنكهات الأصيلة والمتنوعة لفن الطهي البيروفي، ويدعو رواده للقيام بجولة عبر التنوع الثقافي والطهوي المذهل في بيرو بدءاً من المأكولات البحرية التقليدية وحتى الأسماك الكاملة المطبوخة في الفرن الذي يعمل على الفحم.

ويقع لامار في طابق الميزانين في منتجع أتلانتس ذا رويال ويطل على نافورة Skyblaze، وعندما يقترب الضيوف من المطعم يتم استقبالهم من خلال بابين من النحاس المؤكسد الممتد من الأرض إلى السقف والموجودين تقليدياً عند مدخل أحد المعابد العديدة في البيرو. مع الأناقة غير الرسمية والأجواء الممتعة، يقوم فريق أكوريو من الطهاة المتميزين بإعداد الأسماك المتبلة الطازجة بالإضافة إلى تيراديتوس والكوسا والعرض اليومي من المأكولات البحرية والأسماك الكاملة. خلال المساء يمكن لأولئك الذين يتناولون الطعام على التراس أن يطلوا ويتأملوا نافورة Skyblaze الرائعة وهي أول نافورة في العالم تنفث النيران والمياه على أنغام راقصة.

تأخذ قائمة طعام لامار رواد المطعم في غوص عميق في أطباق المأكولات البحرية البيروفية التقليدية، والتي ترتكز على أطباق أكوريو البيروفية الشهيرة. يمكن للضيوف استكشاف مجموعة واسعة من أنواع cebiches المختلفة من الكزبرة التقليدية والليمون والبصل الأحمر إلى المزيد من الإبداعات الفريدة مثل نوري وديكون. وللمقبلات حكاية أخرى في لامار حيث الأطباق الكلاسيكية المنزلية التي يتميز بها المطبخ البيروفي، مثل جاتو البطاطس الكريمي، مع المأكولات البحرية الطازجة. تشمل القائمة الطويلة من التواقيع الرائعة أيضاً tiraditos، وهو طبق ساشيمي خام حار ولذيذ، يكرّم تأثير المطبخ الياباني على المطبخ البيروفي؛ بالإضافة إلى طعام الشارع البيروفي الأصيل، أنتيكوتشوس، الذي يتكون من لحم متبل مشوي وصلصة حارة ومعجون فلفل بيرو. أولئك الذين يفضلون المأكولات البحرية يمكنهم اختيار القريدس وخيارات الأخطبوط المفضلة.