بسبب تراكم الديون.. عرض صحيفة «ذي تلغراف» للبيع

تُطرح للبيع صحيفة «ذي تلغراف» البريطانية اليومية، وطبعتها التي تصدر يوم الأحد «صنداي تلغراف»، ومجلة «ذي سبيكتايتور»، للبيع بسبب تخلّف شركتها الأم عن تسديد ديون متوجبة عليها، على ما أعلن مصرف «بنك أوف سكوتلاند» أمس.

وأوضح «بنك أوف سكوتلاند»، الذي تدين له المجموعة، أنه لم يكن يملك خياراً سوى تعيين حرّاس قضائيين لشركة «بي يو كيه ليمتد»، التي تدير مجموعة «تلغراف ميديا غروب»، المملوكة لعائلة باركلي الثرية، «بسبب الديون المتوجبة عليها، وفي غياب أي إشارة إلى إمكان السداد».

وشدد «بنك أوف سكوتلاند» إلى أن هذه الخطوة كانت هي «الخيار الأخير».

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حجم الدين يبلغ نحو مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار).