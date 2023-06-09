«ذا جرين بلانيت» دبي 3000 نوع من الحيوانات والنباتات الفريدة

أعلنت «ذا جرين بلانيت» دبي، الغابة الاستوائية المغلقة، التي تُعدّ من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في دبي، والتي تحتضن أكثر من 3000 نوع من الحيوانات والنباتات الفريدة من نوعها، عن عودة مغامرات «المخيم الصيفي في الغابة المطيرة»، التي سيستمتع بها الصغار بمجموعة من الفعاليات الحماسية، خلال فترة العطلة الدراسية المتزامنة مع دخول فصل الصيف، إذ ستتضمن حزمة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية، التي تشمل مقابلة الحيوانات عن قرب، ومغامرة «خلف الكواليس» المستوحاة من الطبيعة المستدامة لاستكشاف القبة الأحيائية، والأماكن الأخرى داخل الغابة الاستوائية المطيرة.

وسيتمكن المغامرون الصغار خلال هذه التجربة، من استكشاف المواطن الطبيعية لبعض الأحياء الموجودة في «ذا جرين بلانيت» دبي، والتعرف إلى بعض فصائل الحيوانات المنقرضة وطرق الحفاظ على الأنواع المهدّدة منها.