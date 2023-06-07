إجراءات صارمة لمكافحة التدخين الإلكتروني بين الشباب في نيوزيلندا

أعلنت وزيرة الصحة النيوزيلندية، عائشة فيرال، أمس، أن البلاد بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التدخين الإلكتروني من أجل حماية الشباب.

وستحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة اعتباراً من أغسطس المقبل، والسماح ببيع السجائر الإلكترونية التي تحتوي على البطاريات التي يمكن التخلص منها، أو القابلة للاستبدال فقط.

وقالت فيرال: «إن السجائر الإلكترونية ستحتاج أيضاً إلى آليات لسلامة الأطفال، وسيتم حظر الأسماء التي قد تكون مغرية، مثل (حلوى القطن) أو (حلوى الهلام بطعم الفراولة). ويمكن استخدام الأسماء العامة التي تصف النكهات بدقة مثل التوت».

وأضافت: «يدخن كثيرون من الشباب السجائر الإلكترونية، ولهذا السبب نتخذ عدداً من الخطوات لمنع ذلك».