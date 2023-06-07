رحلة مع الجمال.. بصحبة جائزة حمدان بن محمد للتصوير و«هواوي»

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن شراكة تجمعها مع منصّة HUAWEI Themes لتقديم مجموعة فريدة من روائع الصور الفنية، لتكون في متناول مستخدمي أجهزة «هواوي».

وسيكون بإمكان مقتني الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من «هواوي» استكشاف عالم من الصور الضوئية الحائزة جوائز بتفاصيل مذهلة وإبداعية، عبر سلسلة من مجموعات «السمات» Themes الجديدة.

كما ستتيح هذ الشراكة مشاركة كتب الجائزة السنوية البالغ عددها 11 كتاباً بكل حرية، ما يمنح «هواوي ثيمز» إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الصور التي تتماشى مع «السمات» وأوجه الساعات. كما ستدعم هذه الشراكة رؤية نشر الوعي البصري والثقافي حول القصص الملهمة الكامنة وراء كل صورة من خلال تقديم هذه الأعمال إلى جمهور أوسع.

شغف

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، إن «التعاون مع (هواوي ثيمز) يهدف إلى ابتكار نمط جديد لإلهام الموهوبين والتقاط اللحظات التي تسعد الناس بلا حدود، بجانب أن تنوّع السمات والأفكار سيمنح الجمهور فرصة مفعمة بالأساليب المختلفة المتناغمة مع جميع الأذواق».

ووصف باقة الصور المنتقاة بعناية لـ«هواوي ثيمز»، بأنها قادرة على إلهام المصورين ومتذوّقي الجمال والفنون البصرية لتحقيق قفزة نوعية في شغف التصوير.

من جانبه، أعرب المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين، وليام هو، عن سعادته بتقديم هذه المجموعات الملهمة من الصور الضوئية الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي لـ«هواوي ثيمز»، التي تدعم بشكل فاعل رؤية دبي للنهوض بالفن والثقافة والابتكار.

رؤية مشتركة

وتهدف مجموعات «السمات» الجديدة إلى دعم الرؤية المشتركة مع «هيبا» بنشر ثقافة التصوير الضوئي والاحتفاء بالعمل الرائع للمصورين في أنحاء العالم.

وتُعدّ الباقة الأولى التي تحمل اسم «حب الأرض» شهادة قوية وتعبيراً عن حب المرء وارتباطه بوطنه، إذ إن هذه الباقة تشجّع المستخدمين على إطلاق العنان لمهاراتهم في التصوير الضوئي والتقاط جوهر المناظر الطبيعية المفضلة إليهم، من خلال الصور المذهلة التي تبرز التاريخ والتراث والثقافة والموارد.

وأما الباقة الثانية التي تحمل اسم «جمال الضوء»، وبعد أن حقق إصدارها الأول نجاحاً منقطع النظير، فهي تصحبنا في رحلة إلى قلب الجمال ذاته، حيث تكشف عن الجمال الساحر والأعاجيب الكامنة في الابتكار والإتقان الفني للضوء، من خلال الصور المذهلة التي تبدو وكأنها صور ناطقة تعبّر عن نفسها دون الحاجة إلى تفسير، فكل صورة ترسم آلاف الكلمات.

أما الباقة الثالثة التي تحمل اسم «صنع المستقبل» فهي تمثل تكريماً وتشريفاً لعرض استضافة دبي الناجح لـ«إكسبو 2020»، والتزاماً من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بدعم الرؤية الطموحة للمدينة. إضافة إلى ذلك، مكّنت الجائزة المصورين ونجحت بعرض أعمالهم على جمهور عالمي من خلال المعارض التي أقيمت في أنحاء العالم، ما عزّز ثقتهم بأنفسهم وشجعهم على المشاركة.

وبإمكان المستخدمين لأجهزة «هواوي» الاستمتاع بالغوص في أعماق الأبعاد الجمالية الأخاذة لهذه الصور الحائزة جوائز، والتي تصور الطبيعة البرية المذهلة وكوكبنا الفريد.

تدفق مستمر

أكدت جائزة حمدان بن محمد للتصوير و«هواوي ثيمز» التزامهما بإطلاق مجموعات من «السمات» الجديدة على أساس أسبوعي، ما يضمن تدفقاً مستمراً للإبداع والأصالة والخيال. وتتويجاً لهذا التعاون، أطلقت «هواوي ثيمز» أيضاً حملة «السحب على الجوائز»، إذ يمكن لمستخدمي «هواوي» تنزيل «السمات» على أجهزتهم ليحظوا بفرصة الفوز بجوائز قيّمة، بما في ذلك أجهزة «هواوي» والكتب السنوية الصادرة عن جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.