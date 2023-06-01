نسبة المدخنين بفلسطين الأعلى في المنطقة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن نسبة المدخنين في فلسطين هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وبلغت نحو 34%.

وذكرت الوزارة في بيان بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة التدخين»، أن مسحاً متدرّجاً للأمراض المزمنة أجرته عام 2022، أظهر أن نسبة المدخنين للفئة العمرية 18-69 عاماً، الذين يدخنون منتجاً أو أكثر من منتجات التبغ المُدخن في فلسطين بلغت نحو 33.5% من إجمالي الأفراد.

وبحسب الوزارة، فإن 55.1% من الذكور و12.1% من الإناث مدخنون، وأكثر من ثلث المدخنين هم من الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، والتي بلغت 40% من إجمالي المدخنين.

وأظهر المسح أن ثلثي الأفراد يتعرّضون للتدخين السلبي داخل منازلهم بنسبة 64% من الأفراد، و66% في المواصلات، و58% في أماكن العمل.