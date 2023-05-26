الكويت: المتسبب بحادثة دهس 15 شخصاً سلّم نفسه

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن المتسبب بحادثة دهس 15 شخصاً كانوا يمارسون رياضة الدراجات الهوائية اليوم على شارع الخليج، قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان: «الحاقاً للبيان السابق بشأن واقعة دهس وهروب على شارع الخليج العربي، نوضح أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه». بحسب صحيفة "القبس".

وكان سائق مركبة قد صدم عدداً كبيراً من قائدي الدرجات الهوائية في شارع الخليج العربي، بالكويت.

وأظهر مقطع فيديو، مجموعة من سائقي الدراجات الهوائية المصابين بكسور وجروح وهم ممددون على الأرض، وتم نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصدر أمني قولها إن الحادث وقع بين قائد سيارة ومجموعة الدراجات التي كان أصحابها يسيرون بها عكس السير.

وذكرت أن قائدي الدراجات الهوائية كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة بحجة رؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية بدل أن تكون خلفهم، رغم أن الطريق أصلاً غير مخصص لاستخدام الدراجات الهوائية.

وطمأنت المصادر إلى أنه تم تقديم المساعدة لجميع المصابين في الحادث وإسعاف من تتطلب حالته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.