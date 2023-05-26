وفاة الموسيقي حسين نازك ملحن أغنية مسلسل «افتح يا سمسم»

نعت نقابة الفنانين السوريين، الملحن حسين نازك، عن عمر ناهز الـ81 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وأسهم نازك في وضع موسيقى وألحان العديد من المسلسلات السورية، أهمها «هارون الرشيد، حمام القيشاني، بهلول أعقل المجانين».

كما لحن أشهر مسلسلات الأطفال «افتح يا سمسم»، و«حكايات عالمية» وغيرهما كثير.

بدأ نازك مشواره الطويل في التأليف والتلحين والتوزيع عازفاً على مختلف الآلات، في فرق موسيقية غربية وشرقية عدة، وشارك في تأسيس فرقة جوالة، وعندما انتقل إلى سورية عمل في الإذاعة والتلفزيون السوريين، مشاركاً في برامجهما المتنوعة، عازفاً ومؤلفاً ومعتمداً على حافظته الموسيقية، وذاكرة العديد من الفلسطينيين المعمرين في دمشق.

سعى نازك بجدية لنشر التراث الفلسطيني، فأسس وأسهم في تأسيس العديد من الفرق الفنية في التجمعات الفلسطينية في سورية، أهمها فرقة العاشقين، فضلاً عن إطلاقه مشروع إحياء التراث الفلسطيني. وشدّت ألحانه نخبة من أهم الفنانين السوريين، أمثال صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي ونعيم حمدي.

والتزم الموسيقار حسين نازك منذ بداية مشواره الفني بقضايا الوطن والإنسان، فعبر عنها من خلال أعمال موسيقية وغنائية تنتمي للوطن والمقاومة والتراث، من خلال فرقتي العاشقين وزنوبيا وغيرهما.نال نازك جوائز عدة عن أعماله الموسيقية.