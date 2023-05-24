"دبي للمستقبل " تطلق سلسلة وثائقية علمية جديدة بعنوان "ماذا يحمل لنا المستقبل؟"

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل سلسلة وثائقية علمية جديدة بعنوان "ماذا يحمل لنا المستقبل؟" تستعرض آراء وأفكار 30 من أبرز الخبراء العالميين حول مستقبل 15 قطاعاً رئيسياً، منها قطاع الطاقة والتعليم والفضاء والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والبيانات، بهدف نشر المعرفة حول المستقبل وبحث فرصه وتحدياته، لمختلف شرائح المجتمع.



واستضافت السلسلة الوثائقية في حلقتها الأولى الخبير العالمي في استشراف المستقبل والفيزياء النظرية "ميتشيو كاكو" الذي يجيب على أسئلة محورية منها: لماذا يريد الإنسان العيش في الفضاء الخارجي؟ كيف يمكن لكوكب المريخ أن يكون موطناً جديداً لنا؟ كيف نتميز نحن البشر عن المخلوقات الفضائية؟ والكثير من الموضوعات المثيرة الأخرى التي تخص العالم الخارجي وعلاقتنا به.