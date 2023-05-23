«فاير براند».. عن آخر زوجات الملك هنري الثامن

شكّل إخراج فيلم عن بلاط ملك إنجلترا هنري الثامن مبعث حماسة من نوع خاص للمخرج البرازيلي كريم عينوز، إذ إن الفيلم يركز على كاثرين بار الزوجة السادسة والأخيرة للملك. وقال عينوز الذي لا تربطه أي علاقة بإنجلترا إن الهدف من وراء فيلمه «فاير براند» كان تسليط الضوء على معاناة كاثرين بار.

وأضاف قبل العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي «السبب الرئيس هو كاثرين بار التي لم يقدم أي شيء مهم عنها».

وأضاف «تحمست للغاية لفكرة تسليط الضوء عليها ووضعها في المكانة التاريخية نفسها التي لطالما احتلها هنري و(زوجاته) الراحلات».

والفيلم الذي ينافس على جائزة السعفة الذهبية من بطولة أليسيا فيكاندر التي تلعب دور كاثرين بار زوجة هنري السادسة والأخيرة وهي تخوض معترك السياسة في البلاط الملكي في أواخر حياة الملك.

وقال الممثل جود لو الذي يؤدي دور الملك هنري الثامن «كان (الملك) يعاني آلاماً مبرحة» نتيجة معاناته في ذلك الوقت تيبس القدمين وتورمهما وجرحاً متعفناً.

وحكم هنري الثامن إنجلترا بين عامي 1509 و1547 وأعلن انفصاله عن روما ونصب نفسه رئيساً لكنيسة إنجلترا.

وأضاف جود لو «فاير براند في الأساس يدور حول زوج يسيء معاملة زوجته.. وهذه للأسف قصة يعايشها الناس في مختلف أنحاء العالم، وأعتقد أن القوة والمهارات التي تحلت بهما هذه المرأة كي تتمكن من التعامل مع هذه الشخصية القوية كانت مميزة».

والفيلم مأخوذ من رواية «كوينز جامبيت» «مناورة الملكة» الصادرة في عام 2013 للكاتبة الإنجليزية إليزابيث فريمانتل. وهذه هي المرة الأولى التي ينافس فيها فيلم لعينوز على جائزة «كان» الكبرى، كما أنه أول فيلم يخرجه باللغة الإنجليزية.