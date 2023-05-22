أطعمة يجب إضافتها لوجبة الإفطار.. "مهمة جدا" لصحة القلب

يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطيرة محتملة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل متعددة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أن النظام الغذائي يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة من بين الأسباب الرئيسية.

وبالطريقة نفسها التي يمكن أن ترفع بها بعض الأطعمة نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن لأخرى أن تخفضه.

وكشفت أخصائية التغذية روزي مارتن أن هناك أطعمة ضرورية يجب إضافتها إلى الوجبة الأولى في اليوم للمساعدة في صحة قلبك، وفقا لموقع "ديلي إكسبريس".

وقالت: "الإفطار هو فرصة مثالية للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المعززة للصحة قبل أن تبدأ يومك. لكن هل تعلم أن اختيارك لوجبة الإفطار يمكن أن يكون إما زيادة أو خفض ضغط الدم والكوليسترول".