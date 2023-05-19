شركة اتصالات بريطانية ستلغي 55 ألف وظيفة

أعلنت شركة «بي تي» البريطانية للاتصالات، أمس، عزمها إلغاء 55 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد الحالي، لتنضمّ بذلك إلى العديد من الشركات في قطاع التقنية التي اتخذت خطوات مماثلة لمواجهة التضخم. ويأتي الإعلان عن هذه الإلغاءات التي تمثّل 42% من القوة العاملة للشركة، بعد يومين من إعلان عملاق الاتصالات النقالة في المملكة المتحدة «فودافون» إلغاء 11 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشكّل 10% من قوتها العاملة. وقالت المحللة في «إنتراكتيف إنفستور» فيكتوريا سكولار، إن الشركتين «تعانيان الضغوط المرتبطة بالتضخم، خصوصاً في قطاع الطاقة».

وتوظّف «بي تي» 130 ألف شخص، بما يشمل المتعاقدين. وكشفت خلال إعلان نتائجها المالية، عزمها خفض هذا الرقم إلى ما بين 75 و90 ألفاً في الفترة ما بين خمسة وسبعة أعوام.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تراجعي هذا العام طال قطاع التكنولوجيا، من خلال إلغاء عشرات آلاف الوظائف، ولم تسلم منه شركات عملاقة.