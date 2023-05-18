نيبالي يتفوق على نفسه.. تسلق جبل إيفرست للمرة الـ 27

تفوق نيبالي من عرقية شيربا على نفسه وتسلق جبل إيفرست للمرة الـ27، أمس، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسمه أيضاً، وفقاً لما أعلنه مسؤول حكومي، وشركة لتسلق الجبال يعمل بها.

وتسلق كامي ريتا شيربا (53 عاماً) الجبل البالغ ارتفاعه 8849 متراً في الساعات الأولى، أمس، عبر طريق تقليدي يمر بالتلال الجنوبية الشرقية، بينما كان يرشد متسلقاً أجنبياً.

وقال المسؤول بوزارة السياحة، بيجيان كويرالا: «نعم، تسلق كامي ريتا (جبل) ساجارماثا للمرة الـ27»، مشيراً إلى الجبل باسمه باللغة النيبالية.

وتسلق كامي ريتا قمة إيفرست لأول مرة في عام 1994، وكرر الأمر كل عام تقريباً، منذ ذلك الحين باستثناء أعوام 2014 و2015 و2020 عندما جرى تعليق أنشطة التسلق لأسباب مختلفة.

ووصف جاريت ماديسون، من شركة «ماديسون» لتسلق الجبال ومقرها الولايات المتحدة، كامي ريتا، بأنه «متسلق قوي للغاية». وتسلق ماديسون جبل إيفرست 12 مرة، من بينها خمس مرات برفقة كامي ريتا.

وأضاف ماديسون: «من الملهم جداً رؤية متسلق محلي وهو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بجبل إيفرست».

ويعرف أبناء عرقية شيربا بمهاراتهم في تسلق الجبال، ويكسب كثيرون منهم قوته من إرشاد الأجانب الذين يتسلقون جبل إيفرست وجبالاً أخرى.