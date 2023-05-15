الفقر يأخذهم اليها.. القبض على امرأة تعامل الرجال كالكلاب وتجرّهم على الأرض بالحبال

كشفت محاكمة لسيدة وزوج ابنتها، أمام محكمة في العاصمة الأردنية عمان، عن تفاصيل مثيرة، بسبب مشاركة المشتكى عليها في برنامج يطلق عليه "الكلاب البشرية" تقوم فيه المرأة بجر رجل بحبل مخصص للكلاب وإطعامه من طعامها.

وتعود القضية التي يحاكم عليها المشتكى عليهما السيدة وزوج ابنتها بناء على شكوى من صاحب العمارة السكنية عليهما لرفضهما الخروج من احدى الشقق باللجوء الى أسلوب "البلطجة" لترويعه الى جانب عائلته.

وجاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها هيئة القاضي عطية السعود المختصة بالنظر بقضايا الاتاوات والخاوات، للنظر بالقضية .

وفي تفاصيل القضية حسب وسائل اعلام أردنية فإن السيدة أقامت داخل شقة سكنية استأجرتها ورفضت الخروج منها، والتي تعود ملكيتها للمشتكي إلى أنها لم تقم بدفع الإيجار المتفق عليه لمدة 3 شهور.

وخلال مشاهدة المشتكي لكاميرات المراقبة، شاهد شخصا تقوم السيدة بجره باستخدام حبل للكلاب من باب الشقه وحتى المصعد.

وظهر في الفيديو أن الرجل يمشي مجرورا كالكلب، وظل كذلك الى أن وصل إلى قسم الاستقبال في العمارة، ثم أوصلته لباب العمارة وفكت الحبل عن رقبته وغادر، وعلى إثر ذلك قام المشتكي بتقديم الفيديو للجهات الأمنية وجرت الملاحقة.

وخلال جلسة المحكمة أفادت المشتكى عليها باشتراكها ببرنامج اسمه "كلاب بشرية" إذ يقوم الشخص بربط الحبل حول رقبته من تلقاء نفسه، فيما تقوم هي بجره وإطعامه من الأكل المخصص للكلاب.

وبحسب الإفادة، فإن المشتكى عليه الآخر "زوج ابنتها" هو من قام بإحضار الشخص مقابل 30 دينارا (حوالي 44 دولارا)، مطالبا السيدة بإهانة الشخص وتعذيبه إلا أنها رفضت ذلك.

وكان المشتكى عليهما السيدة وزوج ابنتها نفيا تهمة التلويح بالعنف او استخدام القوة بقصد ترويع المجني عليه او تخويفه والحاق الأذى به، وقالت المشتكى عليها إن ما قامت به من إهانة بحق الرجل كان بموافقته وأنهم ياتون طوعاً لذلك بسبب الحاجة و"الطفر".

وتواصل المحكمة عقد جلستها الى الأسبوع المقبل لاستكمال باقي البينات بالقضية.