مايو ساخن في سنغافورة.. أعلى درجة حرارة منذ 40 عاماً

سجلت سنغافورة أعلى درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية، أول من أمس، لتسجل بذلك أعلى درجة حرارة منذ 40 عاماً.

وذكرت صحيفة «ستريتس تايمز»: «تم تسجيل أعلى درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية، الأعلى خلال هذا العام حتى الآن في إنج موكيو. هذه أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها خلال شهر مايو، متجاوزة درجة الحرارة التي سجلت في مايو 2022 وبلغت 36.7 درجة مئوية في أدميرالتي».

وكتبت وكالة البيئة الوطنية على صفحتها على موقع «فيس بوك»: «كما أن هذه الدرجة المئوية تُعدّ أعلى درجة حرارة يومية يتم تسجيلها، حيث آخر مرة تم تسجيل درجة حرارة مماثلة في تينجاه كانت في 17 أبريل 1983».

وأضافت الوكالة أنه بدأ تسجيل درجات الحرارة في سنغافورة في عام 1929.