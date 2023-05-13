رسّامة وكاتبة أطفال مصرية: حاضر ومستقبل أدب الطفل مُبشران

قالت الرسّامة وكاتبة الأطفال المصرية، نيروز الطنبولي، إن حاضر ومستقبل أدب الطفل بالعالم العربي مُبشران، ولفتت إلى «صحوة كبيرة تتمثل في الاهتمام بما يقدم للطفل من كتابات ونصوص أدبية سواء من حيث الشكل أو المضمون، وكذلك في طريقة التقديم».

وأشارت الطنبولي، إلى أن حقل أدب الطفل في الوطن العربي شهد تطوراً كبيراً نتيجة لعوامل عدة منها ما يُقام من مسابقات محلية ودولية، بجانب ما تحدثه المعارض والندوات من رواج، وما يُنشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي من أنشطة ومتابعات، حيث دفع «كل ذلك إلى السير قدماً في تحقيق مزيد من التطور، وزاد من حماسة كثير من الكُتاب الشباب لخوض تجربة الكتابة والرسم للطفل، لتدخل دماء وأجيال جديدة من المبدعين من كُتاب ورسّامين للعمل بهذا الحقل الأدبي مُحدثة مزيداً من الرواج والانتشار، كما قللت من الفجوة العمرية بين الأطفال ومن يكتب ويرسم لهم».

وأكدت الطنبولي أن من المهم مع دخول تلك الأجيال الشابة من المبدعين في مجال أدب الطفل، الانتباه لما يجب أن يُقدم للأطفال من قيمة «ونحن نمتعهم بالنصوص والرسوم»، مشيرة إلى أن قيمة الكتاب لا تتوقف فقط على أن يكون كتاباً ممتعاً «حتى وإن كان الإمتاع شكلاً مطلوباً يؤدي لاستقطاب الطفل للقراءة».

وحول رؤيتها لحركة النشر الحالية لأدب الطفل بالعالم العربي، قالت الرسامة والكاتبة المصرية، إن الحركة الحالية لحركة النشر في الكثير من البلدان العربية لا تلبي طموح الكُتاب، مشيرة إلى تجربتها الشخصية في هذا المجال حيث ظلت تكتب وظل ما تكتبه من قصص موجهة للطفل مخزنة في الأدراج منذ عام 2007 حيث تجاوزت مؤلفاتها الـ20 كتاباً، ولم ترَ تلك الكتب طريقها لدور النشر إلا في عام 2017، وهو ما اعتبرته دليلاً على أن وصول الكاتب إلى دور النشر ليس بالأمر السهل، بل يستغرق سنوات.

وأرجعت ذلك إلى عدم وجود جهات تساعد الكاتب الذي يظل يتلقّى ردوداً مبهمة من قبل دور النشر حين يقدم عمله للنشر، إضافة إلى أن الناشر لا يأخذ بيد الكاتب من أجل أن يطور نصه، وأن دور النشر باتت اليوم تبحث عن عمل «كامل ومُكمّل» تأخذه وتشتغل عليه فوراً دون أن يكون لديها الاستعداد لبذل جهد أكبر من أجل تجويد هذا العمل.

وحول التراث وأهمية حضوره في الأدب الموجه للأطفال العرب، قالت الطنبولي، إن توظيف التراث في أدب الطفل، واستمرار تواجده بشكل لائق أمر مهم جداً بالنسبة لأدب الطفل.، لافتة إلى أن الإنسان لديه ميل فطري للماضي.

وأكدت أن توثيق التراث العربي من خلال الأدب مهم جداً من أجل أن يحدث التواصل بين الأجيال، ولفتت إلى أن الحكاية ليس لها عمر وليس لها زمن، ومن الممكن أن تتطور صياغتها لتتماشى مع مختلف الأزمنة، وأنه من أجل ذلك لاتزال تبدأ الحكايات بـ«كان يا ما كان»، وهي بداية اعتبرتها مناسبة ولائقة لكل العصور، خصوصاً أن الطفل لديه شغف وتطلع لحكايات الجدات والتراث و«ألف ليلة وليلة» و«كليلة ودمنة».

وصول الكاتب إلى دور النشر ليس سهلاً، وكتبت 20 كتاباً بقيت مخزنة في الأدراج من عام 2007 حتى عام 2017.