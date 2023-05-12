رفضت الزواج منه.. طالب يذبح زميلته أمام باب جامعة البصرة

على غرار الحكاية المأساوية التي عاشتها الفتاة المصرية، نيرة أشرف، أقدم شاب عراقي صباح أمس الخميس على محاولة قتل زميلته أمام باب جامعة البصرة، بسبب رفضها الزواج منه.

وقام المتهم الهارب، ض. ع، وهو من أهالي كربلاء بطعن الطالبة، زينب كريم دعيم، بواسطة سكين بالرقبة والظهر طعنات خطيرة.

ولا زالت الضحية ترقد في المستشفى التعليمي بالمدينة في حالة حرجة جداً.

من جهتها قالت منظمة حقوق المرأة العراقية في تغريدة على تويتر: ان هذه الجريمة ضريبة تدفعها المرأة التي ترفض الزواج من مجنون معتل نفسياً "ضريبة للي ترفض سايكو معتل نفسيًا"، وأضافت أنها تتزامن مع جرائم من نوعها حدثت في الاردن ومصر "هذه سلسلة اجرامات ترتكب بحق النساء تزامنًا مع قام به المجرمون في مصر والاردن ياتي ابو الغيرة ليكمل طريقه بهذه الصوره الاجرامية".

يشار إلى أن حالات العنف الأسري في العراق تتزايد بصورة مقلقة ومضطردة، وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأشعلت الحادثة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.