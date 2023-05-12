أب عراقي لا يحب البنات يخنق طفلته بيديه

في حادثة بشعة انتشرت تفاصيلها خلال الساعات الماضية وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، أقدم أب عراقي على قتل طفلته المولودة حديثاً خنقاً بيديه.

وفي تفاصيل الحادثة التي قوبلت بغضب عارم في الشارع العراقي أن ابنة الشهرين لقيت حتفها لأن والدها أراد صبياً، فأقدم على قتلها الأربعاء في الموصل، مركز محافظة نينوى.

فيما كشف مصدر أمني، أن الأب القاتل بات في قبضة السلطات، موضحاً أنه قتل ابنته لأن زوجته لا تنجب إلا البنات، وفق كلامه.

وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقاً في الحادث، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فيما طالبت التعليقات بضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات، وإنزال أشد العقوبات بالأب القاتل ليكون عبرة لغيره.