إيلون ماسك: لا تثقوا في "واتساب" .. هناك ميكروفون يتجسس عليكم

اعتبر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك أنه لا يمكن الوثوق في تطبيق التواصل الفوري "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

وكتب إيلون ماسك على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لا يمكن الوثوق في واتساب".

وكان ماسك يعلق على مغرد تقاسم مع متابعيه صورة يقول إنها تظهر أن "واتساب" يستخدم ميكروفون في الخلفية، بينما كان نائما ومنذ أن استيقظ عند الساعة السادسة صباحا.

وقال إن الأمر جزء من جدول زمني أطول، وتساءل: "ما الذي يحدث؟".

وتظهر لقطة الشاشة (screenshot) استخدامات الميكروفون في الهاتف، ويظهر أن "واتساب" هو الذي استخدم الميكروفون.

وحسب "سكاي نيوز" كان هذا المغرد، كما يعرّف عن نفسه، فؤاد دبيري، الذي يظهر وصف حسابه الموثق بأنه مهندس في "تويتر" ويسكن مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث المقر الرئيسي لموقع التدوين المصغر.