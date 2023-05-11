زوجة حسن شاكوش تشكوه في القسم: "ضربني وطردني وسرق شبكتي" !

استدعت الأجهزة الأمنية المصرية المطرب الشعبي حسن شاكوش للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده من زوجته ريم طارق حول سرقة إيصال أمانة بـ 500 ألف جنيه، موقعا منه واستيلائه على مشغولاتها الذهبية.

وكان محمد أبو العلا محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد نفى كل الاتهامات الموجهة إليه من زوجته بالسرقة والضرب والطرد من المنزل.

وقال "أبو العلا"، إن الزوجة تركت البيت برضاها ودون علم موكله، وقامت بسرقة 500 ألف جنيه.

وقال "أبو العلا"، إن لا يوجد إيصال أمانة موثق بديل لمؤخر الصداق، وأن المؤخر موثق في قسيمة الزواج فقط، مؤكدًا أن سرقة موكله للمشغولات الذهبية غير صحيحة، والشبكة لازالت في منزل أسرتها، منذ شهر العسل.

وحسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية كان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث المصرية، قد تلقى إخطارا من العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق- 28 سنة- ربة منزل ومقيمة داخل كامبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وكان طارق السيد والد ريم زوجة حسن شاكوش، قد كلف المحامي الخاص بتقديم بلاغ جديد بمباحث الإنترنت ضد المطرب حسن شاكوش بسبب قيام المطرب بالاستيلاء على إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه، والمشغولات الذهبية.

وقال السيد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تواصل مع محاميه الخاص، بعد أن ظهر الوجه الآخر لمطرب المهرجانات، وأضاف: «اتخدعت في حسن شاكوش، حسن كان معاه ناس كُبار من أقاربه وأقنعوني إن حاله هيتحسن، ولم أرد منه أي شئ إلا أن يتقِ الله في ابنتي، ولكنه لم يوفِ بوعده».

وتابع طارق السيد: «نبحث حاليًا عن حقوقنا الشرعية والقانونية، وحسن شاكوش لم يطلقها، بل ويسعى للصُلح، ونحن نريد التعويض المعنوي قبل التعويض المادي».

وختم: «بنتي ريم خريجة سياحة وفنادق، وأخبرتني أن أهله لم يريدوها بينهم لأنهم يستفيدون من حسن بشكل أو بآخر، ولكن أنا كل ما يشغلني أنني لم أستطع حماية بنتي والحفاظ عليها، وأتمنى من الله حاليًا أن يعود لنا حقنا».